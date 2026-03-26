«Разные реальности»: лыжник Коростелев сравнил российские и международные старты

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что соревнования в России отличаются от международных стартов темпом гонок. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Раньше смотришь Кубок мира — и на финиш приезжают 10 человек. Непонятно, почему такой темп, а когда сам в нем участвуешь, понимаешь: темп — нифига себе! Смотрю трансляцию скиатлона на Сахалине — тоже не видно темпа, но потом поговорил с ребятами, они сказали, что он был. Из‑за того, что мы долго соревнуемся вместе, есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования — две разные реальности», — сказал Коростелев.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии.

