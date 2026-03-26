«Вам как, когда вас по лицу бьют?» Нурмагомедов объяснил, почему не любит женские бои

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов назвал женское ММА жестоким спортом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос журналистки о том, почему не любит женские смешанные единоборства.

По его словам, для него неприемлемо, когда женщине наносят урон ударами в лицо.

«Вам как вообще, когда вас по лицу бьют? Сейчас опять меня будут критиковать. Но самая дорогая вещь, которая на нашем теле есть, — это лицо. Я этот спорт не выбираю для женщин. Он жестокий даже для мужчин. Это дикость, когда женщину бьют по лицу», — сказал Нурмагомедов.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Всего на счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

