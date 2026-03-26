В Сербии предложили организовать товарищеский матч со сборной России

Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Огнен Короман в интервью Metaratings заявил, что был бы не против увидеть еще один товарищеский матч между сборными России и Сербии.

По его словам, для сербов нет более близкого народа, чем русские.

«Сербы и русские – братья заувек! Сербы – это русские Европы. Каждый серб обожает Россию и русский. Наши двери всегда открыты для россиян. Душой и мыслями мы всегда с вами. Было бы здорово. Можно провести несколько товарищеских игр – и в Москве, и в Белграде», — заявил Короман.

21 марта 2024 года национальная команда России под руководством алерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

В ближайшем матче сборная России сыграет с Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с командой Мали.

С 2022 года Россия отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские встречи. Россияне пропустят чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

