Российская пловчиха заявила, что готова поехать на Олимпиаду в любом амплуа

Трехкратный призер Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос о том, готова ли поехать на Игры 2028 года в роли комментатора. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы согласилась поехать на Олимпиаду в любом качестве. «...» На таком турнире ты испытываешь очень классные эмоции. И я готова с удовольствием ехать на Олимпиаду в любом амплуа. Даже просто болельщиком», — сказала Ефимова.

Ефимова является трехкратной призеркой Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) и входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ефимова пропустила летние Олимпийские игры — 2024, так как не смогла отобраться на них.

