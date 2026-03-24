Дегтярев ответил на вопрос, когда российские легкотлеты смогут выступить на ЧМ

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в июле 2026 года будет понимание того, когда российские легкоатлеты смогут участвовать на чемпионатах мира и Европы, передает «КП Спорт».

«Насколько мы приблизились к стартам на международных соревнованиях, поймем в июле, на очередном исполкоме Всемирной федерации легкой атлетики. Лед тронулся, мы основу для атаки на российский спорт убираем», — сказал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).

Ранее с России сняли санкции в легкой атлетике.