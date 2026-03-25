World Athletics не изменила решение об отстранении россиян

World Athletics оставила в силе отстранение российских спортсменов
Александр Кряжев/РИА Новости

В международной федерации легкой атлетики (World Athletics) сообщили, что отстранение российских спортсменов от соревнований остается в силе. Заявление организации приводит «Матч ТВ».

«Нынешние санкции являются адекватными. Они не нуждаются в замене, дополнении или изменении, если только нынешняя ситуация существенно не ухудшится или не будет достигнуто мирное соглашение», — сообщили в организации.

25 марта министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции за нарушение антидопинговых правил.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).

Ранее с России сняли санкции в легкой атлетике.

 
