Конор Макгрегор ответил на слухи о возвращении в единоборства

Ирландец Конор Макгрегор в своих соцсетях подтвердил возвращение в смешанные единоборства (MMA).

«Мистер Уверенность возвращается, чтобы спасти ММА. Звоните своим дедушкам и бабушкам, пусть они тоже это увидят. Мак любит всех вас. Моя работа — самая легкая в мире», — написал Макгрегор.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В декабре 2025 года Макгрегор женился на своей 38-летней подруге Ди Девлин.



Ранее Хабиб предложил Макгрегору пройти реабилитацию в Дагестане.