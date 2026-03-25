Украинский фигурист Марсак: после слов о Гуменнике мне пришлось уйти из соцсетей

Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что столкнулся с большим количеством негативных комментариев после того, как признался, что ему неприятно выступать на одном льду с такими людьми, как Петр Гуменник, передает Golden Skate.

«Внимания прессы было очень много, гораздо больше, чем я ожидал. А ещё — хейт в интернете. В какой-то момент мне пришлось уйти из соцсетей примерно на две недели, потому что это стало невыносимым», — сказал Марсак.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристо пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.



Ранее Гуменник выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала.