Агент рассказал о будущем Салаха после ухода из «Ливерпуля»

Агент Салаха Аббас: мы не знаем, где Мохаммед будет играть в следдующем сезоне

Агент Рами Аббас, представляющий интересы крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, рассказал в своих соцсетях, что пока не знает, где будет играть футболист в следующем сезоне.

«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто другой тоже не знает», — написал Аббас.

Салах покинет «Ливерпуль» после текущего сезона.

Египтянин выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также Лигу чемпионов. Салах начал карьеру в египетском клубе «Мокавлун». Затем он выступал за швейцарский «Базель», английский «Челси», итальянские «Рому» и Фиорентину». В составе сборной Египта Салах дважды выигрывал серебро Кубка африканских наций. В 2018 году он выступал на чемпионате мира, который прошел в России.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» идет на пятом месте, набрав 49 очков. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», набрав 70 баллов.



Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля».