Камил Гаджиев о пощечине Василию Уткину: я бы с ноги пробил, будь он физически нормальным человеком

Президент медиафутбольного клуба Fight Nights Камил Гаджиев на YouTube-канале «Дневник Хача» объяснил, почему дал пощечины Василию Уткину в 2022, заявив, что Уткин назвал его фуфлометом.

«Проходит три дня, мы идем на матч, сидит Уткин. Я подхожу к нему и протягиваю руку. Он назвал меня фуфлометом, а я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный человек — я бы с ноги пробил», — сказал Гаджиев.

Также Гаджиев заявил, что потом они помирились с Уткиным и закрыли тему.

Василия Уткина не стало 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он начал карьеру футбольного комментатора в середине 1990-х годов на телеканалах НТВ и «НТВ-Плюс». Он работал спортивным журналистом и ведущим программы «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В дальнейшем сотрудничал с «Матч ТВ» и вел собственный YouTube-канал.

Ранее в Москве простились с Василием Уткиным.

 
