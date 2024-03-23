В Москве завершилось прощание с Василием Уткиным

В Москве завершилось прощание с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Траурная процедура проходила в ритуальном зале ЦКБ при президенте России.

Церемонию посетили Дмитрий Шнякин, Андрей Червиченко, Тимур Журавель, Нобель Арустамян и многие другие известные в мире футбола люди.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. Похоронят Уткина на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на ЧМ. В 2017 году он стал президентом футбольной команды «Эгриси», которая выступает в Медиафутбольной лиге.

Ранее на матче Россия — Сербия почтили память Василия Уткина минутой молчания.