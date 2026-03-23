«Нам должно быть по барабану»: отец Валиевой о критиках фигуристки

Отец Валиевой о спорах вокруг ее чемпионского статуса: нам Запад не указ
Отец фигуристки Камилы Валиевой Валерий Рамазанов заявил, что не придает значения мнению тех, кто не считает его дочь чемпионкой после лишения медалей. Его слова приводит Sport24.

«Если Камилу президент наградил, нам должно быть по барабану, кто так считает. Нам Запад не указ. Там было все показано так, как надо. Пускай прыгают там, пол и все остальное меняют. Я боевой офицер и рад, что у меня такая дочь», — сказал Рамазанов.

21 марта Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку, лишив ее всех наград, завоеванных за это время. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской , до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

