Появились подробности о состоянии игрока «Ахмата», получившего сильный удар в голову

Раде Дуньич, представитель защитника грозненского «Ахмата» Мирослава Богосаваца, поделился подробностями о состоянии футболиста, который получил сильный удар в голову в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Его слова приводит Sport24.

«Слава Богу, с Боге все нормально! Все обошлось, никакой операции не потребовалось. Миро получил удар в голову, сотрясения нет. Через несколько дней он уже вернется к тренировкам с командой», — сказал Дуньич.

В самом начале второго тайма Богосавац получил коленом по голове от игрока «Ростова» Андрея Ланговича. У Богосавца было разбито лицо, он на некоторое время потерял сознание. Игрока срочно увезли в больницу. Позднее стало известно, что игрок пришел в себя.

Матч завершился победой «Ахмата» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Эгаш Касинтура. Он отличился на 33-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 30 очков. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Краснодаром» 4 апреля на своем поле. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20.45 по московскому времени.

Ранее главный тренер грозненского клуба Станислав Черчесов заявил, что недоволен работой арбитра в моменте с Богосавацом.