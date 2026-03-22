Российский футболист не приедет из США на матчи сборной

Игрок «Атланты» Миранчук останется в США на время матчей сборной России
Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер подтвердил, что российский полузащитник команды Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России по семейным обстоятельствам и не будет покидать США. Его слова приводит Sport24.

«Алексей уведомил нас и сборную, что не сможет поехать на ближайшие матчи по семейным обстоятельствам. Все действительно так. С его здоровьем все хорошо. На время паузы на игры сборных он останется в США», — указал он.

Миранчук пополнил состав американского клуба летом 2024 года.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему Арсен Захарян не попал в состав сборной России.

 
