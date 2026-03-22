Российский футболист не приедет из США на матчи сборной

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер подтвердил, что российский полузащитник команды Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России по семейным обстоятельствам и не будет покидать США. Его слова приводит Sport24.

«Алексей уведомил нас и сборную, что не сможет поехать на ближайшие матчи по семейным обстоятельствам. Все действительно так. С его здоровьем все хорошо. На время паузы на игры сборных он останется в США», — указал он.

Миранчук пополнил состав американского клуба летом 2024 года.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

