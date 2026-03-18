Сенегал может оспорит лишение титула Кубка Африки в суде

Федерация футбола Сенегала оспорит в CAS лишение титула в Кубке Африки
Федерация футбола Сенегала объявила о намерении обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Африканской конфедерации футбола (CAF), которая присудила сборной техническое поражение в финале Кубка Африки и лишила ее титула, сообщает пресс-служба организации.

«Федерация осуждает несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, дискредитирующее африканский футбол. В целях защиты своих прав и интересов сенегальского футбола федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру обжалования в CAS», — сказано в заявлении.

В финале Кубка африканских наций 18 января в Рабате в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе. Игроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста. Игра возобновилась через 13 минут, после чего Диас не реализовал пенальти. Основное время завершилось 0:0. В дополнительное время победный гол забил Пап Гейе.

Марокко подало апелляцию. КАФ присудила Сенегалу техническое поражение, поскольку его игроки покинули поле и не возвращались более 10 минут. В результате титул чемпиона Африки перешел к сборной Марокко.

