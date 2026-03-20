Экс-футболист сборный рассказал, при каких условиях уволят тренера ЦСКА

Булыкин: Челестини уволят, если ЦСКА проиграет ближайшие две‑три игры
Бывший футболист сборной России раскрыл обстоятельства возможного увольнения главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после череды провальных матчей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Челестини уволят, если ЦСКА проиграет ближайшие две‑три игры. Видно, что тренер не соответствует уровню команды, результат не приносит. А самое главное в работе тренера — результат. Две‑три проигранных игры и руководство начнет делать выводы. После них поймет, что тренер и новые трансферы были не такими хорошими, как их преподносили», — сказал Булыкин.

Швейцарский тренер Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне прошлого года. В последних трех матчах армейцы потерпели поражение от «Краснодара» в Кубке России (0:4), а также проиграли «Балтике» (0:1) и «Динамо» (1:4) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 21 тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 36 набранными очками. Лидирует в рейтинге «Краснодар» с активом в 46 очков.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА продолжит борьбу в Пути регионов. В следующем матче ЦСКА 21 марта дома сыграет с махачкалинским «Динамо».

Ранее в ЦСКА отстранили от тренировок футболиста Мойзеса из-за ссора с Челестини.

 
