Рожков переизбран президентом Паралимпийского комитета России

Рожкова переизбрали на пост президента Паралимпийского комитета
РИА Новости

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков переизбран на пост президента организации на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Рожков был единственным кандидатом на должность. Он был выбран единогласно.

В марте 2021 года Рожков был избран исполняющим обязанности президента ПКР. С марта 2022 года функционер занимает пост главы организации.

В составе российской команды на Паралимпийских играх 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию , Украину , Канаду , Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

Ранее Владимир Путин назвал российских паралимпийцев героями.

 
