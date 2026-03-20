Рожков переизбран президентом Паралимпийского комитета России

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков переизбран на пост президента организации на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Рожков был единственным кандидатом на должность. Он был выбран единогласно.

В марте 2021 года Рожков был избран исполняющим обязанности президента ПКР. С марта 2022 года функционер занимает пост главы организации.

В составе российской команды на Паралимпийских играх 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию , Украину , Канаду , Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.



Ранее Владимир Путин назвал российских паралимпийцев героями.