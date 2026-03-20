Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Три очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ

Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Ванкувером»
Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь на 20 марта на стадионе «Роджерс Плэйс» в Ванкувере и завершилась со счетом 6:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Янни Гурд, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель. Российский форвард Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами. Всего в матче он набрал три очка. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков по своим воротам из 21.

У «Ванкувера» отличились Лиам Эгрен и Линус Карлссон.

Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона. Теперь на его счету 38 заброшенных шайб в сезоне, что позволяет ему разделить третью строчку в списке лучших снайперов лиги с форвардами «Миннесоты» Кириллом Капризовым и Мэттом Болди.

После этой победы «Тампа-Бэй» укрепилась на второй строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 88 очков. «Ванкувер», набравший 50 баллов, остается последним в таблице Тихоокеанского дивизиона.

Ранее мать Александра Овечкина подтвердила возвращение сына с семьей в Москву.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
