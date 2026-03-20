Три очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ

Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Ванкувером»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь на 20 марта на стадионе «Роджерс Плэйс» в Ванкувере и завершилась со счетом 6:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Янни Гурд, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель. Российский форвард Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами. Всего в матче он набрал три очка. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков по своим воротам из 21.

У «Ванкувера» отличились Лиам Эгрен и Линус Карлссон.

Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона. Теперь на его счету 38 заброшенных шайб в сезоне, что позволяет ему разделить третью строчку в списке лучших снайперов лиги с форвардами «Миннесоты» Кириллом Капризовым и Мэттом Болди.

После этой победы «Тампа-Бэй» укрепилась на второй строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 88 очков. «Ванкувер», набравший 50 баллов, остается последним в таблице Тихоокеанского дивизиона.

