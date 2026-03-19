Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Критиковать не надо»: министр спорта о россиянах, выступающих в нейтральном статусе

Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев призвал воздержаться от критики российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. Его слова приводит «Вести».

«Многие критикуют нейтралов, наших русских ребят и девушек, которые едут, завоевывают медаль и привозят ее в Россию, — критиковать их не надо. Потому что они от флага не отказывались, от гимна не отказывались и паспорт свой на стол не кидали», — заявил Дегтярев.

На Олимпийский играх 2026 года в Италии выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную награду.

В соревнованиях на Паралимпиаде приняли участие шесть россиян, они впервые с 2014 года выступали под флагом и гимном страны. Российским атлетам удалось завоевать в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Ранее Дегтярев заявил, что россиянам увеличат вознаграждение за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!