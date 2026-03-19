«Критиковать не надо»: министр спорта о россиянах, выступающих в нейтральном статусе

Министр спорта России Михаил Дегтярев призвал воздержаться от критики российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. Его слова приводит «Вести».

«Многие критикуют нейтралов, наших русских ребят и девушек, которые едут, завоевывают медаль и привозят ее в Россию, — критиковать их не надо. Потому что они от флага не отказывались, от гимна не отказывались и паспорт свой на стол не кидали», — заявил Дегтярев.

На Олимпийский играх 2026 года в Италии выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную награду.

В соревнованиях на Паралимпиаде приняли участие шесть россиян, они впервые с 2014 года выступали под флагом и гимном страны. Российским атлетам удалось завоевать в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Ранее Дегтярев заявил, что россиянам увеличат вознаграждение за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде.