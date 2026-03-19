«Вел себя корректно»: адвокат Смолова высказалась об уголовном деле за драку

Адвокат футболиста Федора Смолова Варвара Кнутова отреагировала на предъявленные ее клиенту обвинения по делу о драке в «Кофемании», отметив, что в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства. Ее слова приводит НТВ.

«Подтвердилось, что Федор не был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя корректно, на самом деле. Конфликт спровоцировал не он. И то, что произошло, произошло в результате конфликта, и, по-хорошему, именно сам потерпевший вообще под горячую руку попал», — сказала Кнутова.

28 мая 2025 года Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже жена спортсмена Карина Истомина в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

Ранее прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием Смолова.