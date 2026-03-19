Еще один игрок «Галатасарая» получил тяжелую травму в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен сломал руку в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Информация об этом опубликована в официальном аккаунте турецкого клуба в социальной сети X.

Он получил травму на восьмой минуте матча после борьбы с защитником «красных» Ибраимой Конате. Футболисту забинтовали руку, чтобы он сумел продолжить матч: Осимхен действительно доиграл первый тайм, однако в перерыве был заменен. Согласно информации турецкой команды, по итогам обследования в больнице у Осимхена подтвердился перелом правого предплечья, ему был наложен гипс.

Другому футболисту турецкого «Галатасарая» Ноа Лангу оторвало часть пальца во время ответного матча. Инцидент произошел на 75-й минуте игры. Ланг врезался в рекламный щит на английском стадионе «Энфилд», его палец оказался зажат между щитом и ограждением трибун. Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Футболист держал руки поднятыми. Согласно появившейся информации, ему грозит операция.

Встреча, которая состоялась 18 марта, завершилась уверенной победой «Ливерпуля» со счетом 4:0, что позволило английскому клубу пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей — 4:1. За выход в полуфинал английский клуб сразится с французским «ПСЖ».

Ранее «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.