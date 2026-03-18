Стал известен победитель суперспринта на чемпионате России

Биатлонист Корнев выиграл суперспринт на чемпионате России в Тюмени

Биатлонист Александр Корнев выиграл суперспринт на чемпионате России — 2026 в Тюмени.

Спортсмен прошел дистанцию 7,5 км за 19.14,6 минуты, допустив при этом два промаха.

Вторым к финишу пришел белорус Дмитрий Лазовский, уступив лидеру 14,5 секунды. Биатлонист без единой ошибки по ходу гонки. Тройку призеров замкнул Кирилл Бажин с отставанием 16,2 секунды от Корнева и тремя промахами.

Победивший в квалификации бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили стал с шестым с отставанием 24,4 секунды и тремя промахами.

19 марта на чемпионате России в Тюмени состоится смешанная эстафета.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказал в ускоренной процедуре рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду-2026. Российские биатлонисты не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.

