«Повезло, что у меня такие хорошие голкиперы»: тренер «ПСЖ» о Сафонове и Шевалье

Gonzalo Fuentes/Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил игру российского вратаря Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Его слова передает Le Figaro.

«В Лиге чемпионов невозможно побеждать на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высшего уровня. У нас есть Сафонов, а также Шевалье. Повезло, что у меня в «ПСЖ» такие хорошие голкиперы», — сказал Энрике.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал российский вратарь Матвей Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее во Франции оценили шансы Шевалье вытеснить Сафонова из «ПСЖ».

 
