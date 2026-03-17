В НХЛ ответили на вопрос об участии России в Кубке мира 2028 года

Комиссионер НХЛ Беттмэн об участии России в Кубке мира: время покажет

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что пока не принято решение об участии России в Кубке мира 2028 года, передает Sportsnet.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Время покажет. Сейчас нет острой необходимости принимать это решение, поэтому посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Беттмэн.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.



Ранее Татьяна Тарасова заявила, что мирового хоккея без России не существует.