Экс-футболист сборной России рассказал, может ли «Локомотив» рассчитывать на победу в РПЛ

Булыкин заявил, что у «Локомотива» есть шансы на победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что «Локомотив» еще может рассчитывать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение от казанского «Рубина».

«Я думаю, у «Локомотива» еще есть шансы на победу в чемпионате. В прошлом туре мы видели, что «Зенит» и «Краснодар» проиграли, но «Локомотив» этим не воспользовался.Вверху таблицы большая плотность. Можно быть в лидерах, одержав одну-две победы», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Первый гол в этом поединке оформил игрок казанского клуба Игор Вуячич на 23-й минуте. На 56-й минуте отличился Егор Тесленко с передачи Руслана Безрукова. Третий мяч казанцев на 70-й минуте забил Даниил Кузнецов.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 41 очко. «Рубин» идет восьмым, набрав 29 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» — 46 очков.



Ранее бывший игрок сборной России назвал фаворитов в гонке за титул РПЛ.