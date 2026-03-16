Российский теннисист о Медведеве: не надо заострять внимание на Australian Open

Теннисист Ольхлвский о Медведеве: не надо заострять внимание на Australian Open

Российский теннисист Андрей Ольховский заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» о прогрессе Даниила Медведева после поражения от Янника Синнера в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«В начале года на Australian Open Медведев дошел только до четвертого раунда, а теперь доходит до финала турнира в Индиал-Уэллсе, за счет чего произошел прогресс? В начале года Медведев выиграл турнир впервые за два года. Затем была еще одна победа. Я бы не стал заострять внимание на Australian Open. Давайте заострять внимание на победах. Сейчас по набранным очкам Медведев идет в тройке», — сказал Олььховский.

Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Синнер сделал десять подач навылет и допустил две двойные ошибки. Медведев, в свою очередь, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

28 февраля Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.



Ранее Медведев выступил с речью после поражения от Синнера.