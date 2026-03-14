Биатлонист Халили лидировал в спринте на чемпионате России

Российский биатлонист Карим Халили одержал победу в мужском спринте на 10 км на чемпионате России в Тюмени.

Спортсмен прошел дистанцию без единого промаха на двух огневых рубежах, показав результат 24 минуты 48,1 секунды. Серебряную медаль завоевал Роман Еремин, уступивший лидеру 21,5 секунды. Он допустил две ошибки на стрельбе. Замкнул тройку призеров Александр Поварницын с отставанием 45,7 секунды и одним промахом.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее биатлонистка Наталия Шевченко лидировала в спринте.