Футболист ЦСКА осудил поведение тренера «Балтики» Талалаева

Защитник ЦСКА Милан Гаич осудил поведение главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, передает «Матч ТВ».

«Так нельзя делать. Я не понимаю, почему он выбил мяч на трибуны. Зачем? Вы же опытный тренер! Не надо так делать», — сказал Гаич.

В концовке мачта 21-го тура Российской премьер-лиги РПЛ между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА произошла массовая потасовка, с участием футболистов и тренеров обеих команд.

Инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Ранее ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд.

 
