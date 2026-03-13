Размер шрифта
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Рыбакина обыграла Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Tingshu Wang/Reuters

Третья ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, одержав победу в четвертьфинальном матче над американкой Джессикой Пегулой.

Игра продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:1. Вторая партия завершилась тай-брейком, где Пегула уступила со счетом 7:4.

В полуфинале соперницей Рыбакиной станет украинка Элина Свитолина, посеянная под девятым номером.

Благодаря выходу в полуфинал Рыбакина поднимется в рейтинге WTA. Она сместит польскую теннисистку Игу Швентек и станет второй ракеткой мира. Для Рыбакиной это станет лучшим показателем в карьере — ранее она поднималась максимум на третье место.

Рыбакина — победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее Даниила Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

 
