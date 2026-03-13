Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в НХЛ

Кучеров достиг отметки в 1100 набранных очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь с 12 на 13 марта на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе и завершилась со счетом 4:1.

В составе «Лайтнинг» дублями отметились Джейк Гюнцель (21-я и 57-я минуты) и Гейдж Гонсалвес (42-я и 57-я). У гостей единственную шайбу забросил Джей Ти Комфер. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и был признан первой звездой матча.

Кучеров отдал две голевые передачи и довел общее количество набранных очков за карьеру в регулярных сезонах до 1100 (391 гол + 709 передач). Он стал четвертым российским игроком в истории, кому покорился этот рубеж. Лидирует в рейтинге лучших российских бомбардиров лиги Александр Овечкин (1674 очка), за ним следуют Евгений Малкин (1393) и Сергей Федоров (1179).

Кучеров первым среди хоккеистов, задрафтованных в 2011 году, достиг рубежа в 1100 очков. Всего в текущем сезоне на его счету 106 очков (34+72) в 60 матчах.

Ранее «Вашингтон» прервал серию побед «Баффало».