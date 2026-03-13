Два очка Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Детройт» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь с 12 на 13 марта на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе и завершилась со счетом 4:1.

В составе хозяев дублями отметились Джейк Гюнцель (21-я и 57-я минуты) и Гейдж Гонсалвес (42-я и 57-я). У гостей единственную шайбу на 48-й минуте забросил Джей Ти Комфер.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи, одна из которых пришлась на первый гол Гюнцеля. Этот результат позволил ему достичь отметки в 1100 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (391 гол + 709 передач). Также его одноклубник и российский голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и был признан первой звездой встречи.

«Тампа» одержала вторую победу в последних восьми матчах, «Детройт» потерпел четвертое поражение в пяти играх.

Ранее «Вашингтон» прервал серию побед «Баффало».