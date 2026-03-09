Российский нападающий НХЛ попал в топ-3 претендентов на «Колдер Трофи»

Демидов занял 3-е место в списке претендентов на приз лучшему новичку НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в число претендентов на «Колдер Трофи». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В голосовании для выбора претендентов участвовали 16 экспертов. Каждый называл пятерку кандидатов на приз лучшему новичку НХЛ, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. Демидов занял третью строчку в рейтинге, набрав 54 очка.

На первом месте располагается Мэттью Шефер из «Нью-Йорк Айлендерс» с активом 80 очков (16 первых мест). Вторым стал Беккетт Сеннеке от «Анахайм Макс» с 56 очками.

В текущем сезоне Демидов забросил 13 шайб и реализовал 35 ассистов в 62 матчах НХЛ.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКА в «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

Ранее игрок «Бостона» Марат Хуснутдинов заявил, что в США есть «культ Овечкина».