«Пора уже наезжать»: Третьяк о подаче в суд на IIHF

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о процессе подготовки судебного обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения россиян от международных соревнований. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы подаем бумаги в IIHF, чтобы нас включили в международный календарь. Если этого не будет, подаем в суд. Будем судиться, с позиции силы действовать, потому что уже пора наезжать на федерацию, чтобы она услышала наш голос», — заявил Третьяк.

21 января IIHF продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

