Экс-игрок ЦСКА допустил участие России на ЧМ-2026 по решению Трампа

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин не исключил, что сборную России пригласят на чемпионат мира 2026 года вместо Ирана. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Возможное приглашение России? У нас вообще ничего не исключено. Если будет wild-card и Трамп скажет, что надо принять Россию, то примут», — сказал Масалитин.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что вместо сборной Ирана на ЧМ-2026 должна сыграть Россия.