Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Легенда хоккея назвал самую сильную хоккейную сборную

Николишин: для меня Канада сильнее США
Global Look Press

Знаменитый отечественный хоккеист, бывший нападающий московского «Динамо», клубов НХЛ и сборной России Андрей Николишин, во время игровой карьеры выигравший бронзу Олимпийских игр и золото чемпионата мира, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об итогах хоккейного турнира Олимпиады, подчеркнув, что, на его взгляд, сборная Канады сильнее команды США.

«Для меня Канада сильнее. Что победили американцы – вот на данную секунду-минуту, и да, они это заслужили, заслужили определенными вещами. Об этом можно говорить сколько угодно. Но канадцы, если брать в целом, были сильнее и свои моменты не использовали. Здесь уже психология вышла на первый план, игра вратаря и все остальное, хотя порой там даже вратарь-то ничего не мог сделать, просто фарт был на стороне американцев. Такое случается, особенно на Олимпийских играх. Можно вспомнить шорт-трекиста, который несколько лет назад выиграл Олимпиаду, когда все попадали», — считает Николишин.

Сборная США выиграла мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх, одолев в финале команду Канады в овертайме – 2:1.

Ранее Дональд Трамп примерил золотую медаль Олимпиады и отказался ее возвращать.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!