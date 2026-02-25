Легенда хоккея назвал самую сильную хоккейную сборную

Знаменитый отечественный хоккеист, бывший нападающий московского «Динамо», клубов НХЛ и сборной России Андрей Николишин, во время игровой карьеры выигравший бронзу Олимпийских игр и золото чемпионата мира, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об итогах хоккейного турнира Олимпиады, подчеркнув, что, на его взгляд, сборная Канады сильнее команды США.

«Для меня Канада сильнее. Что победили американцы – вот на данную секунду-минуту, и да, они это заслужили, заслужили определенными вещами. Об этом можно говорить сколько угодно. Но канадцы, если брать в целом, были сильнее и свои моменты не использовали. Здесь уже психология вышла на первый план, игра вратаря и все остальное, хотя порой там даже вратарь-то ничего не мог сделать, просто фарт был на стороне американцев. Такое случается, особенно на Олимпийских играх. Можно вспомнить шорт-трекиста, который несколько лет назад выиграл Олимпиаду, когда все попадали», — считает Николишин.

Сборная США выиграла мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх, одолев в финале команду Канады в овертайме – 2:1.

Ранее Дональд Трамп примерил золотую медаль Олимпиады и отказался ее возвращать.