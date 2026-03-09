Размер шрифта
Сын тренера «Зенита» провел дебютный боксерский бой

Сын тренера «Зенита» Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Семен провел дебютный боксерский поединок.

Поединок прошел в Шотландии и завершился вничью.

«Семен в свободное от сценариев и поэзии время», — написала в соцсетях мать Семена Анна Семак.

Семен Семак является студентом Эдинбургского университета в Шотландии.

Тренер Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда стала девятикратным чемпионом России, а также многократным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В семье тренера семеро детей. Семен — старший сын от первого брака.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее тренер Ислама Махачева заявил, что не знает, когда боец вернется в октагон после травмы.

 
