«Ощущается сильно»: российский игрок НХЛ заявил о «культе Овечкина» в США

Игрок «Бостона» Хуснутдинов заявил, что в США есть «культ Овечкина»

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов в комментарии FONTour заявил, что в США есть «культ» российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вот мы скоро в Вашингтон погоним — там это ощущается прямо очень сильно. Там вся арена в «восьмерках», весь город», — заявил он.

Следующий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют против «Калгари Флэймз». Игра состоится 10 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

4 марта «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Юте Мамонт», Овечкин отличиться не сумел, как и в игре с «Бостон Брюинз» (1:3).

Ранее Овечкин установил новое историческое достижение.