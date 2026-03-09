Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила сообщила журналистка Сэмми Сильбер.

Российский хоккеист получив день отдыха, как и вратарь Логан Томпсон.

Следующий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют против «Калгари Флэймз». Игра состоится 10 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

4 марта «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Юте Мамонт», Овечкин отличиться не сумел, как и в игре с «Бостон Брюинз» (1:3).

Ранее Овечкин установил новое историческое достижение.