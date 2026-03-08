Размер шрифта
Большунов выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России
Sergey Elagin/Global Look Press

Александр Большунов одержал победу в марафонской гонке на 50 километров на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.

Спортсмен финишировал с результатом 2 часа 15 минут 52,5 секунды.

Второе место занял Андрей Мельниченко, уступивший победителю 40,3 секунды. Тройку призеров замкнул Евгений Семяшкин, отстав на 41,2 секунды.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 24 февраля по 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом, скиатлон и марафон.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Елена Вяльбе опровергла слухи о предвзятости сервисменов в отношении Большунова.

 
