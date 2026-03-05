Российскому бизнесмену навсегда и во всем мире запретили заниматься футболом

Бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всем мире. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение удовлетворить соотвествующий запрос Российского футбольного союза (РФС), который ранее вынес аналогичное решение.

«Химки» в июне 2025 года лишились профессионального статуса после финансовых проблем и неуплаты долгов, после чего Садыгов стал инвестором клуба «Серик Беледиеспор» из второй лиги Турции.

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший«Серик Беледиеспор», был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову. Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

