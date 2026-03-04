В Госдуме рассказали, как неотстранение США и Израиля повлияет на российских спортсменов

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что отсутствие санкций в отношении США и Израиля после начала военной операции в Иране может привести к полному возвращению российских спортсменов к международным стартам с флагом и гимном.

«Мы понимаем, что оценки неспортивные должны давать другие организации. МОК должен оценивать только нарушения спортивных правил, этических норм, то есть того, что в спорте должно быть, а точно не давать оценки и наказывать страны отстранением спортсменов за что-то другое, отличное от спорта. Наш президент с самого начала говорил, что потом они будут сами заложниками этой ситуации, потому что в мире не один конфликт, а много. И раз вы сделали это один раз, то так же можно сделать и с другими странами. Сейчас мы видим требования отстранения США, лишения чемпионата мира и Олимпиады… Но на самом деле, когда была ситуация с Израилем [в секторе Газа], уже было потепление. В связи с этим нашим юниорам вернули флаг. Сейчас, думаю, очень вероятно, что это сделают и с нашими взрослыми спортсменами», — считает Журова.

Россия была отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

