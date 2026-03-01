Размер шрифта
Боец UFC Царукян спровоцировал массовую драку на турнире в США

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян после боя c Джорджио Пулласо на турнире RAF 06 в США спровоцировал массовую драку.

Поединок завершился победой Царукяна со счетом 5-3, после чего спортсмен повалил соперника на канвас и нанес ему несколько ударов. Ситуация быстро переросла в массовую потасовку с дракой.

Как указывает Sport24, причиной для конфликта послужили провокационные действия со стороны Пулласо. Он начал поединок с пощечины Царукяну, а по ходу боя постоянно провоцировал его различными разговорами. Официальных комментариев по произошедшему пока не было, неизвестно, грозит ли что-то участникам драки.

Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.ц

Ранее Царукян предложил Илии Топурии купить его дом в обмен на бой.

 
