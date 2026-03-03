Размер шрифта
Иркутский губернатор рассказал о рекордных погружениях под лед Байкала

Иркутский губернатор Кобзев рассказал о мировых рекордах по дайвингу на Байкале
На Байкале установлен новый мировой рекорд по фридайвингу: российский спортсмен погрузился под лед глубже чем на 90 метров. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своем канале в МАХ.

По его словам, на международном фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» в поселке Листвянка 41-кратный чемпион мира и герой документального фильма «Фридайвер» Алексей Молчанов достиг рекордного результата в дисциплине CWTi — спуске под воду по тросу с отягощением и моноластой.

Россиянин побил собственный рекорд двухлетней давности: в этот раз он преодолел рубеж глубины в 91 метр, а тогда — погрузился до 90 метров.

Еще один рекорд — погружение на 90 метров с раздельной парой ласт (дисциплина «биласты») — установила россиянка Ольга Маркина.

Иностранные участники тоже показали высокие результаты: хорватские фридайверы Витомир Маричич и Петар Кловар погрузились по тросу на руках на 66 метров, а их соотечественница Санда Делия побила собственный рекорд, нырнув без ласт на 57 метров.

В фестивале подледного дайвинга, организованного Федерацией фридайвинга, участвуют свыше 40 спортсменов из РФ, Хорватии и Венгрии, включая опытных профессионалов и начинающих экстремалов.

Условия для погружений традиционные для этого фестиваля: в воде около +2ºС, а снаружи — двадцатиградусный мороз. В Федерации фридайвинга, комментируя рекорды россиян, отметили, что «погода испытывала участников на прочность», поскольку к низкой температуре воздуха прибавился еще и сильный ветер.

Ранее россиянка установила рекорд, проплыв подо льдом Байкала.

 
