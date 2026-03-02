Размер шрифта
В РФС собираются активно продвигать молодежный футбол

РФС провел мероприятие по продвижению молодежного футбола и ЮФЛ
Shutterstock

Российский футбольный союз (РФС) провел мероприятие по продвижению молодежного футбола и Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Информация об этом опубликована в Telegram-канале «РФС. Молодежная лига».

Мероприятие состоялось на базе сборной России в Новогорске, а участие приняли тренеры национальных сборных, руководство и аппарат РФС, руководители межрегиональных объединений, представители федеральных и региональных юношеских лиг.

Теперь в рамках развития молодежного футбола лучшие медиаменеджеры смогут пройти стажировки на матчах сборных команд России, а наставники национальных команд будут посещать матчи Молодежной лиги и ЮФЛ. Также в РФС намереваются обновить трансляции матчей молодежного футбола.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Локомотив» направил жалобу на судейство после 19-го тура РПЛ.

 
