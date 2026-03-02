«Локомотив» направил жалобу на судейство после 19-го тура РПЛ

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН» в 19-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Об этом клуб сообщил в своем Telegram-канале.

«В том числе [клуб просит обратить внимание] на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившим правила на Алексее Батракове и назначением пенальти в ворота «Локомотива», — указано в сообщении.

Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев поставил пенальти в ворота «Локомотива» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «железнодорожники», Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева отличился на 15-й минуте. Нижегородцы сравняли на 69-й минуте, Олакунле Олусегун реализовал тот самый пенальти. Однако уже через три минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу Лукаса Фассона.

С 44-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено за три минуты до этого.

Ранее Александр Мостовой назвал причину судейских скандалов в РПЛ.