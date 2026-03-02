Размер шрифта
Легенда «Спартака» назвал главную проблему VAR

Тренер Гладилин: пока судьи бегают к монитору, падает напряжение игры
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Частое использование видеоповторов судьями снижает динамику матчей, что не идет на пользу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Проблема в том, что очень большие паузы. Пока судьи бегают к монитору, падает напряжение игры — это плохо. А тот факт, что они смотрят повтор, — значит, они боятся брать ответственность на себя, ждут сигнала, чтобы подойти к монитору. Это тоже не очень хорошо.

Можно ли говорить, что уровень судейства снизился? Это вопрос именно ответственности, потому что судья ее боится, ждет указаний по связи, по монитору. А уровень судейства у нас хороший», — считает специалист.

Сегодня «Спартак» на выезде обыграл «Сочи», встреча завершилась со счетом 3:2. Рефери Евгений Буланов при принятии ряда решений обращался к видеоповторам. Впервые судьи использовали VAR во всех восьми матчах одного тура Российской премьер-лиги. В общей сложности в 19-м туре арбитры 15 раз прибегали к помощи видеоассистента.

Ранее Гладилин объяснил, почему «Спартак» победил «Сочи».

 
