«Карседо ничего нового не поставил»: за счет чего «Спартак» обыграл «Сочи»

Тренер Гладилин: думал, что «Спартаку» будет легче в матче с «Сочи»
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо сделал удачные замены, которые помогли команде победить «Сочи», но о тренерском почерке говорить пока нет смысла. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Главное, что добились положительного результата, хотя игра складывалась непросто, в какой-то момент был ничейный счет. «Спартаку» надо было себя проявлять по всем позициям, тем более он был фаворитом перед игрой. Я не думал, что матч будет такой тяжелый, такой упорный. Думал, что «Спартаку» будет полегче. Но по весне, видимо, всем, даже «Сочи», у которого почти нет шансов остаться в РПЛ, играет с максимальной самоотдачей.

Карседо, в принципе, ничего нового пока не поставил. Состав вышел привычный. Но он сделал удачные замены, и в этом, конечно, его заслуга: он добился результата», — указал Гладилин.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:2, впервые в истории обыграв сочинцев на выезде. Москвичи с 32 очками идут на шестом месте в турнирной таблице. У «Сочи» осталось девять очков, они находятся на последней строчке.

Ранее VAR впервые вмешался в работу арбитров всех матчей тура РПЛ.

 
