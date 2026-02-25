Плющев назвал непонятной командировку тренера СКА Ларионова на Олимпиаду

Плющев: непонятно, почему командировка Ларионова на ОИ была такой секретной

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поездку главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского турнира по хоккею в Италии. Его слова передает «Советский спорт».

«Я не видел официальной информации от Федерации хоккея России о том, что Ларионов наделен полномочиями для ведения переговоров. Поэтому сложно что-то комментировать. Возможно, это была его личная инициатива, встретился с теми, кого хорошо знает по НХЛ. Непонятно, почему командировка такая секретная, дело же не военное все-таки. Хочется понять, Ларионов сам туда поехал, или же ФХР его направила», — сказал Плющев.

Из-за визита в Милан Ларионов пропустил матч между СКА и ЦСКА, завершившуюся победой петербуржцев со счетом 3:0. Позже тренер охарактеризовал встречи в Италии как «конструктивные и фантастические».

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее экс-тренер сборной СССР отметил в игре команды США советскую школу.