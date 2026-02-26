Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над французом Артуром Риндеркнешом и вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. За это время Рублев выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале соперником россиянина станет победитель встречи между чехом Якубом Меншиком и нидерландцем Таллоном Грикспором.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева.