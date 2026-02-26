Размер шрифта
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Медведев обыграл Бруксби в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае
Geoff Burke/Imagn Images/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Дубае, обыграв Дженсона Бруксби из США.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. За это время Медвдев выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале соперником Медведева станет победитель встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и чехом Иржи Легечкой. Призовой фонд турнира в Дубае превышает 3,3 миллиона долларов.

Даниил Медведев в текущем рейтинге ATP занимает 11-е место. Он является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе Медведева 22 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Андрея Рублева.

 
